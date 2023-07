Die Kunst als Abenteuer

Die Galerie „Pali -art“ wurde am Samstagabend zu einem Treffen von Künstlerinnen und Künstlern der ganz besonderen Art. Zum zweiten Mal lud Erich Palmanshofer zu einer Vernissage in sein Atelier und in seinen attraktiv gestalteten Gartenbereich. An diesem wunderbaren Abend lebte das Haus von den vielen Gästen.

Viele Kunstinteressierte waren gekommen und pflegten einen regen Austausch mit den Ausstellenden. Außergewöhnliches und Etabliertes wurde gezeigt. Die Auseinandersetzung mit Kunst ist ein Geschenk, auf das man nicht verzichten sollte, brachte es ein Besucher auf den Punkt.

So abwechslungsreich wie die Blumen im Garten waren auch die ausgestelltenWerken. Christa Dietl gab einen feinen Einblick in ihre malerischen Stücke, die Licht, Weite und Ferne thematisieren. Paul Dav Babenbeck zeigte nicht nur seine bekannten Drahtskulpturen, sondern auch seine fein ziselierten Malereien. Pius Litzlbauer gab einen Einblick in seine konzeptuellen Serien, bei denen er neue Methoden der Bildkomposition mittels digitaler Technik erprobt.

Experimente mit verschiedensten Materialien und Stilrichtungen wurden von Kurt Bachner und Karl Höbarth ins Blickfeld gerückt. Für die beiden Maler ist das Lebensgefühl ein wichtiger Impulsgeber für die Malerei. Christian Gschöpf verführte in seine Welt der Karikaturen. Mit feinem Strich nimmt er Größen aus Politik, Kunst oder Gesellschaft aufs Korn, ohne viele Worte, dafür immer auf den Punkt.

Die Ausstellung umfasste auch eine umfangreiche Auswahl an Werken von Erich Palmanshofer, die zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit pendeln. Ein interessantes und unterhaltsames Kunstevent.