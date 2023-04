Die Suche nach dem Sein im Schloss Ulmerfeld

Zeig mir, was in einem Menschen gedanklich vorgeht, im Entstehen seiner Ideen: Die Kunst als Schaufenster zum Ich, als tiefer Blick in die Seele, ist ein mannigfaltiger Gedanke. Die Auseinandersetzung mit Nietzsches Werk „Also sprach Zarathustra“ bietet einen Erlebnisraum der Individualität. Sich in seine Gedanken zu vertiefen ist glänzend und verheerend zugleich. Dieses poesievolle Buch, eine Ansammlung von Aphorismen, spaltet auf spannungsvolle Art und Weise.

Der Sinn „muss geschaffen werden“

Die Kunstausstellung im Schloss Ulmerfeld versucht persönliche Erfahrungen und Sichtweisen, Abgründe und Obsessionen sichtbar zu machen. „Sinn“, so heißt es bei Nietzsche, muss „(vielmehr) vom Menschen selbst geschaffen werden“. Nietzsches Hauptwerk stiftet eine umfassende Orientierung in der Sinnfrage. Es befasst sich mit vielen Themen, die den Menschen gerade in der Gegenwart betreffen.

In den Räumlichkeiten des Schlosses gelingt eine höchst anregende und interessante Schau, die einlädt, spezielle Künstlerpositionen und eine breite Palette von Zugängen zu diesem komplexen Thema zu erkunden. Wunderbar etwa die emotionale Annäherung von Paul D. Babenberk, der eine Brücke zwischen der Ansicht Nietzsches mit ihm selbst, sowie mit den Erfahrungen des Jetzt in den Fokus rückt.

Günther Schafellner setzt sich intensiv mit dem Begriff Übermensch auseinander, und findet hier viele Inspirationsquellen. Das Zentrum der fesselnden Malstücke von Christoph Maderthaner ist dem menschlichen Leben gewidmet und seiner emotionalen Annäherung. Susanne Schober und Helga Neuhauser setzen sich intensiv mit dem Sinn des Seins auseinander. Die von Riki Sonnleitner kuratierte Ausstellung liefert viel Stoff zum Nachdenken und inspirierende Gedanken.

