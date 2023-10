Faszinierende Bildwelten in der blaugelben Galerie

Die Faszination des Bildnisses, das sich in unserer Gegenwart in massenhaft digital verbreiteten Bildern und Selfies ausdrückt, hat eine lange Tradition. Die Triple-Ausstellung „Images“ in der blaugelben Galerie widmet sich der Bildniskunst der Gegenwart. In den gezeigten Werkblöcken spiegelt sich der individuelle Zugang zu gesellschaftlichen und sozialen Ereignissen wider.

Die Künstlerin Evelyn Kreinecker überrascht mit der Verbindung von Menschen in einem farbintensiven Geflecht aus Linien. Überhaupt zählt die Begegnung mit dem Menschen in der gegenwärtigen Gesellschaft zu ihrem hervorstechenden Merkmal. Mit ihren oftmals großformatigen Malstücken erweckt sie großes Interesse. Jedes ihrer Bilder erzählt für sich eine spezifische Geschichte. So können die Körper, die in ein dichtes Fadengewölbe eingewebt sind, mythologische, religiöse oder soziologische Themenzusammenhänge annehmen und sie können auch unterschiedliche Bedeutungen suggerieren.

Linda Partaj zitiert in ihrem malerischen Werk subjektive Wahrnehmungsprozesse. Versatzstücke aus Erinnerungen, Gefühlen und Stimmungen werden zu einem Ganzen komponiert. Im Zentrum steht dabei das Körperliche, vermeintlich konkret fassbar, im nächsten Moment jedoch verschwommen und sich auflösend. In der Verknüpfung von Spuren der Erinnerung versucht die Künstlerin Bildpassagen zu erzeugen, die fesseln und einen tiefen Einblick in emotionale Befindlichkeiten geben. Der Kontrast zwischen präziser Figuration und reduzierten Versatzstücken saugt den Blick an.

Die Bildwelten von Martin Veigl wirken wie Schnappschüsse von menschlichen Begegnungszonen. Es geht hier nicht um die Inszenierung eines bestimmten Augenblicks, sondern es wird das zufällige Kommen und Gehen im Bildraum gezeigt. Hinter schwungvoll hingeworfenen malerischen Schwüngen verbirgt sich ein Sittenbild der Gesellschaft. Die abgebildeten Menschen, manchmal in speziellen Bildgemengen verdichtet, polarisieren durch ihre bestimmten Gesten. Manchmal blitzt Hoffnungslosigkeit vor, dann wieder auch Zuversicht. „Images“ ist eine Ausstellung, die zum Denken anregt, nicht nur über die gegenwärtige Situation.