„Flower Power“ im Café Beranek

Mit ihrer Pracht und Vielfalt ziehen Blumen die Menschen seit jeher in ihren Bann, zudem besitzen sie große Symbolkraft, sei es in der Mythologie, Religion, Kunst oder Politik. In früheren Jahrhunderten waren Blumen begehrte Statussymbole, heute werden sie als Massenprodukt global gehandelt. Sie rücken aber auch als unverzichtbarer Bestandteil des weltweiten Ökosystems wieder in den Fokus.

In der Sommerausstellung in der Cafégalerie Beranek werden unter dem Titel „Flower Power“ Blumenbilder von Gegenwartskünstlern wie Hubert Schmalix, Josef Kern, Richard Jurtitsch und Franz Schwarzinger gezeigt. Sie haben sich in den letzten Jahren der Thematik Natur und in weiterer Folge der Blumen gewidmet. Die Bilder von Schmalix sind bestimmt von einer ausgewogenen Harmonie und einem intensiven Kolorit. Josef Kern entführt in seinen Bildern in ein Universum der Stille, das besonders Sehen, Fühlen oder Erfahren möglich macht. Die Blumenbilder von Richard Jurtitsch entwerfen sich aus der Dunkelheit heraus, entfachen ihre Bestimmung, einnehmende Eleganz und hohe Symbolkraft aus deren Selbstverständnis. Bei Franz Schwarzinger findet sich die Blume mit starker Symbolkraft und steht auch stark für die explosive Pracht. Erstaunlich ist, mit welcher Intensität sich Künstler der Gegenwart mit Blumenmotiven befassen.