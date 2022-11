Große Werkschau in Seitenstetten

Er hat heuer seinen 80. Geburtstag gefeiert und ist Pfarrer von Krenstetten, gleichzeitig aber auch Kustos der stiftlichen Sammlungen und selbst vielseitig begabter Künstler: Der umtriebige Benediktinerpater Martin Mayrhofer stellt nun in der Stiftsgalerie bis 20. Dezember 74 seiner Werke aus. Am 6. November wurde diese Schau durch Abt Petrus Pilsinger mit einer Vernissage eröffnet. Der Pater Martin freundschaftlich verbundene Südtiroler Kunsthistoriker Johannes Kronbichler sprach über sein künstlerisches Schaffen: „Alte Kunst muss sich nicht rechtfertigen, neue ist aufgefordert, sich zu behaupten!“ In seinem „hohen Lied“ an den Künstlerpater hob er die vier veröffentlichten Bände als Summe seines Gesamtwerkes hervor und meinte: „Pater Martin macht Edles und Gutes in seinen Werken spürbar, mit seiner Empfindung für das Kleine und Schöne hat er dem Betrachter viel zu sagen, seine Liebe zum Stift und zur Natur sind unübersehbar!“ Zudem bezeichnet der Laudator Pater Martins Schaffen als „unverzichtbare Kanzel der Verkündigung“, denn Kunst ermögliche sogar, dem Glauben Fernstehende mit einer Botschaft zu erreichen.

Der Künstler selbst bedankte sich bei den vielen erschienen Gästen, viele Freunde aus dem Kreis seiner Galerie- oder auch Atelierabende waren anwesend. Zudem betonte P. Martin Mayrhofer die Bedeutung des Aufeinander-Zugehens, das auch für den Künstler bedeutsam und wichtig ist, fließen doch auch konstruktive Rückmeldungen in das weitere künstlerische Tun ein. „Ich danke Gott für all das, was er mir an Talenten gegeben hat. Ich empfinde es nicht als Selbstverständlichkeit, wenn ich ein wenig von der Kreativität Gottes durch mein Schaffen erfahren und parallel dazu bildhaft erfühlen und ausdrücken darf!“ Gezeigt werden Aquarell- und Ölmalereien, Radierungen und Drucke, Schnitzarbeiten, Holzschnitte oder auch Werke mit japanischer Tusche oder Kugelschreiber.

