Fülle an Farben und Formen in der blaugelben Galerie in St. Peter/Au

Die Werkauswahl für die Ausstellung „Gathering“ konzentriert sich auf die vielfältigen Formsprachen der bildenden Kunst der Gegenwart. Präsentiert werden neben Malerei und Grafik auch künstlerische Fotografien.

Mit dieser ersten Ausstellung in der blaugelben Galerie wird die kuratorische Vision verwirklicht, innovative zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler zu zeigen.

Die Präsentation zeichnet sich durch eine unerschöpfliche Fülle an Formen, Mustern und Kombinationen von Farben, Materialien und Techniken aus. Man erlebt einen kraftvollen und zugleich beeindruckenden Parcours mit knapp fünfzig Werken von Siegfried Anzinger, Wolfgang Böhm, Gunter Damisch, Anna Stangl, Gabriele Schöne, Carola Dertnig bis hin zu Katja Praschak. Man wird in dieser Ausstellung mit den beeindruckenden Kosmos aus einzigartigen, experimentellen und exquisiten Bildwerken konfrontiert. Es wird dem Betrachter ermöglicht, in künstlerische Bewegungen einzutauchen und sich damit auseinanderzusetzen. Die Ausstellung, zu der auch Vermittlungskonzepte angeboten werden, ist zugleich auch ein starker Fantasieanreger. Sie zeigt auch die unterschiedlichen künstlerischen Inspirationen auf und gibt Einblick in das jeweilige Schaffen.

