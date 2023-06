Gemälde bei Gewinnspiel gewonnen

Mitte Mai fand die Vernissage der Ausstellung „Ernst Wilfried Huber“ in Euratsfeld statt (die NÖN berichtete). Im Zuge der Veranstaltung war das Gewinnspiel „Wer erkennt sein Haus auf den Malereien?“ ein Highlight. Ernst Wilfried Huber malte während seiner Zeit in Euratsfeld hauptsächlich Häuser und Landschaften aus seinem neuen Heimatort.

Bis Dienstag abends konnten die Bildbeschreibungen in die Sammelbox am Gemeindeamt eingeworfen werden. Klar im Vorteil waren hier natürlich die in Euratsfeld lebenden Ausstellungsbesucher. Die Gattin des verstorbenen Künstlers, Eva Huber, ermittelte den Gewinner, der sich ein Bild der Ausstellung selbst aussuchen durfte.

So empfingen Eva Huber und Johann Weingartner Gewinner Manfred Hochholzer und übergaben ihm das gewählte Bild.