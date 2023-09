Thomas Weinberger: Bilder, die Geschichten erzählen

Mit dem Format „Im Radar“ bringt das Zentrum für moderne Kunst in regelmäßigen Abständen spannende nationale Kunstpositionen unterschiedlicher Generation zueinander in Dialog. Diesmal ist auch der gebürtige Seitenstettner Thomas Weinberger mit dabei und lenkt mit seinen surrealen Bildwelten die Aufmerksamkeit auf das „Geheimnis Mensch“. Er arbeitet mit den Gegensätzen von Rätselhaftem und Humorvollem. Weinberger fokussiert sich auf das eigene Innen und Außen und lässt Geschehnisse aus seiner Umgebung einfließen. So gibt er einen Einblick in das Schöne, das Mystische, das auf den ersten Blick nicht immer ganz verständlich ist.

Mit schwungvoll gesetzten Wellen, dynamischen Pinselschwüngen, mit dunklen Hintergründen und grellen Akzenten nehmen die Bilder die Betrachter ein. Da der Künstler, der viele Jahre auch in St. Peter ein Atelier betrieb, in erster Linie seine eigenen Erlebnisse, sein Umfeld und seine Auseinandersetzung mit der Welt tiefschürfend reflektiert, regt dies selbst zum Nachdenken an.

Seine Ausstellung ist wie eine Erzählung aufgebaut. Die leergefegten Innen- und Außenräume werden mit feinnervig gesetzten figuralen Szenarien bevölkert. Dabei werden immer wieder fesselnde Bildinhalte erzeugt, die surreal anmuten. Wie am falschen Ort zur falschen Zeit wirken die Personen ins Bild gesetzt. Es sind skurrile, absurde, oft humoreske und rätselhafte Situationen. Immer wieder lässt sich etwas Neues entdecken.