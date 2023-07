„Umbruch“: Faszinierende Druckgrafik im Schloss Ulmerfeld

Vermutlich hat kaum ein anderes Jahrhundert die Kunst hinsichtlich Vervielfältigung so verändert wie das 15. Zunächst etablierte sich der Holzschnitt, dann kam der Kupferstich auf und an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert trat die Radierung ihren Siegeszug an. Innerhalb von hundert Jahren war das Genre der Druckgrafik machtvoll neben die Malerei getreten und hatte sie in der Wertschätzung zeitweise sogar in den Schatten gestellt.

Die Kunst der Druckgrafik erlebt in der Gegenwart eine Wiederentdeckung. Eine umfangreiche Schau im Schloss Ulmerfeld, die am Donnerstagabend eröffnet wurde, bietet derzeit Gelegenheit, in das breite Spektrum der unterschiedlichen Stilrichtungen und Drucktechniken einzutauchen. Anhand von Radierungen, Lithografien, Holz- und Linolschnitten sowie Siebdrucken, die im Zuge des fünftägigen Symposiums „Umbruch“ entstanden.

Gut sichtbar wird in der didaktisch aufbereiteten Ausstellung, was Künstlerinnen und Künstler heute an den traditionsreichen Techniken reizt, welche Bildmotive sie finden und wie die Grenzen zu den neuen digitalen Medien ausgelotet werden. „Das Symposium ist für uns Druckgrafiker ein Fest. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die alle dieselbe Leidenschaft teilen, sind Freunde geworden. Es ist schön zu sehen, wie intensiv gearbeitet wurde und die Besucher der Ausstellung Freude an unserer Idee finden“, sagt Ingrid Rupp von der Gruppe „Xycron“, die sich intensiv im Schloss dem Hochdruck widmete.