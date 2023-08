Unsichtbares sichtbar machen

Bereits von Kindesbeinen an war der Strasswalchener Rochus Hess von der Astronomie und den unendlichen Weiten des Weltalls begeistert. Vor 35 Jahren erwarb er sein erstes Teleskop und wurde Mitglied der Astronomie-Arbeitsgruppe am Haus der Natur Salzburg. Bald darauf begann der heute 60-Jährige mit der Astrofotografie.

Objekte außerhalb unseres Sonnensystems

Vor zwei Jahrzehnten verschrieb er sich schließlich der Deep-Sky-Variante, dem Fotografieren von Objekten außerhalb unseres Sonnensystems, die bis zu 50 Millionen Lichtjahre entfernt sind. Mit der Eröffnung der „VEGA-Sternwarte Haus der Natur“ im Jahr 2018 am Haunsberg, 25 Kilometer nördlich von Salzburg, taten sich für Rochus Hess und die Arbeitsgruppe neue Möglichkeiten auf. Die leistungsstarken Teleskope des Observatoriums ermöglichen seither Astrofotografie auf wissenschaftlichem Niveau.

So gelang Rochus Hess vor drei Jahren die weltweit erste Aufnahme des neu entdeckten planetarischen Nebels „Strottner-Drechsler 1“. Vor einem Jahr folgte die nächste Sensation: Der Salzburger fotografierte erneut einen vom deutsch-französischen Forscherteam Drechsler/Strottner entdeckten planetarischen Nebel, der schließlich nach ihm „Rochus' Blossom Nebula“ benannt wurde.

Bilder sind zwei Monate lang zu sehen

Pfarrgemeinderat Friedrich Kriener ist es nun gelungen, den international renommierten Astrofotografen, in Kooperation mit dem Haus der Natur Salzburg und der VEGA-Sternwarte, für eine Ausstellung in der kulturKiRCHE St. Marien Amstetten-Allersdorf zu gewinnen. Zwei Monate – von 3. September bis 3. November – haben Interessierte die Möglichkeit, die persönlich kuratierte Schau von Rochus Hess zu besichtigen.

Gezeigt werden 26 Deep-Sky-Astrofotografien, die nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern auch die Chance bieten, das persönliche Verständnis vom Universum zu erweitern. „Die Idee der Unendlichkeit spielt seit Langem sowohl in der Wissenschaft als auch in der Religion eine zentrale Rolle“, sagt Pfarrgemeinderat Friedrich Kriener auf die Frage, warum in der Kirche St. Marien eine Astrofotoschau gezeigt wird. „Obwohl die Perspektiven unterschiedlich sind, kann sie dennoch als verbindendes Element zwischen den beiden betrachtet werden. Die Vorstellung der Unendlichkeit erinnert uns daran, dass es immer noch Neues zu entdecken und zu verstehen gibt.“

Pfarrer Peter Bösendorfer ergänzt: „Deshalb ist die kulturKiRCHE St. Marien der perfekte Ort für diese fantastische Ausstellung, die uns bewusst macht, wie winzig klein wir inmitten dieser Unendlichkeit eigentlich sind.“