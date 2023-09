Werke über Himmel und Wasser in der blaugelben Galerie

Ins Zentrum der diesjährigen Ausstellung des Kunstvereins Amstetten in der blaugelben Galerie rücken ziehende, fließende und starre Elemente, die vor der eigenen Tür oder im Urlaub beobachtet werden können. Der Himmel mit seinen Wolken, das Land mit all seinen Ausprägungen und das Wasser, ein Schlüsselelement der Menschheitsgeschichte. Seit Urzeiten faszinieren sie den Menschen und finden häufig Niederschlag in der Kunst.

In den ausgestellten Werken in verschiedensten Techniken, von Malerei über Grafik sowie Fotografie bis hin zu Objekten findet man eine Vielzahl an Bezügen zu dem gestellten Motto. Dabei spannt sich der Bogen von der Darstellung des Urelements Wasser als Ursprung allen Lebens über die Wiedergabe von Küsten- und Flusslandschaften, bis hin zu marinen Welten. Auch die verschiedensten Aggregatzustände von fest, flüssig und gasförmig spiegeln sich in den künstlerischen Auseinandersetzungen.

In Wechselwirkung mit dem Wasser steht der Himmel in seinen facettenreichen Erscheinungsformen. Sie reichen von den antiken Vorstellungen der Erscheinungsweise Gottes in einer Wolke bis hin zum allwissenden Internet und seinen Clouds, die alles sehen und nichts vergessen. Die Farblandschaften, die hier präsentiert werden, erstrecken sich von besorgniserregend bis hin zu herrlich schön. Das Schöne und das Schreckliche wohnen nah beieinander, in der Natur wie in der Kunst. Und fatalerweise haben ja Kunst und Natur etwas gemeinsam: die Sehnsucht nach dem Schönen. Eine kaleidoskopartige Ausstellung.