Werke von Simone Gutsche Sikora: Sinnlich und mystisch

Simone Gutsche Sikoras künstlerisches Werk begeistert global die Kunstwelt durch seine Sinnlichkeit und Mystik. Sie gehört zweifellos zu den schillernden Persönlichkeiten der effektvollen Kunst. Ob als Malerin, Grafikerin, Designerin, Inszenatorin von Ausstellungen oder Gestalterin von Objekten und lebensgroßen Skulpturen. Immer wieder beschreitet die ausgebildete Industriedesignerin neue Wege und setzt mit ihrem künstlerischen Schaffen besondere Maßstäbe.

Derzeit stellt sie in einem ehemaligen Geschäftslokal in Amstetten, das mit einer besonderen Oberlichtkonstruktion zu punkten vermag, ihren Kunstkosmos vor. Betritt man die Räumlichkeit, dann befindet man sich gleich inmitten der Werke einer Künstlerin, die aus der unbändigen Lust am Leben, der Spontanität und einer übergroßen Portion an Leidenschaft entstanden sind, wie sie im Gespräch erzählt. Gutsche Sikoras Kunstwelt spiegelt das Interesse an der Malerei genauso wie an technischen Neuerungen und haucht dem Dekor neue Facetten ein. Skulpturale Werke kommen einem wie imaginäre Gestalten aus einer anderen Welt vor. Dabei pendelt sie immer wieder zwischen Fantasie und Realität.

Ihre Vorstellungen von Traumwelt und Fantasie finden sich etwa in Beleuchtungskörpern, auf Glas oder Porzellan, bis hin zu einzigartigen Lautsprechern, die wie Bilder an der Wand hängen. Ihre ausdrucksstarken Malereien sind inspiriert von der Tierwelt, von Konsumgütern und immer wieder findet man eine spezielle Farbenpracht vor. Dazwischen schimmern immer wieder Gold und glänzende Schmuckutensilien.

In dieser großen Ausstellung kann man tief in Simone Gutsche Sikoras künstlerische Welt eintauchen, ein schwindelerregendes Erlebnis.