Innovationspreis für Startup aus Euratsfeld

Das Startup EnergyFamily wurde heuer von Lukas Prenner gegründet und hat seinen Hauptsitz in Euratsfeld.

Mit seiner Webplattform „www.energyfamily.at“ bietet er verschiedene Services rund um die einfache und intuitive Gründung und Verwaltung von Energiegemeinschaften. Die Idee, Satellitendaten zur Optimierung des Energieverbrauches in Energiegemeinschaften zu verwenden, wurde nun in Rom mit dem renommierten Austrian Award des Copernicus Masters ausgezeichnet. Durch den Award soll aufgezeigt werden, welchen Nutzen und welche Bedeutung Satellitendaten für unser tägliches Leben haben. Copernicus Masters baut auf ein Netzwerk aus hochrangigen Partnern, darunter die Europäischen Weltraumorganisation (ESA), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Airbus sowie über 50 weiteren europäischen Institutionen und Unternehmen. Über 620 Teilnehmer aus 47 Ländern haben dieses Jahr am Wettbewerb teilgenommen und in Summe 143 Ideen übermittelt. „Energiegemeinschaften sorgen demnach für Nachhaltigkeit, Effizienz und lokale Wertschöpfung, denn Energie kann über Grundstücksgrenzen hinweg produziert, gespeichert, verkauft und verbraucht werden“, erklärt EnergyFamily-Gründer Lukas Prenner. Um die Energienutzung noch effizienter zu gestalten, fand das Startup die optimale Lösung, denn durch Auswertungen von Satellitendaten können die Sonneneinstrahlung und die Produktion von Solarenergie präzise vorhergesagt werden. Dank des prädiktiven Energiemanagements kann der Energieverbrauch in Energiegemeinschaften optimiert und das Ungleichgewicht zwischen Produktions- und Verbrauchskurven ausgeglichen werden. „Dieser Award ist eine spezielle Anerkennung für das gesamte EnergyFamily- Unternehmen. Wir sind sehr stolz, dass wir den Austrian Award für das einzigartige Projekt unseres Startups entgegennehmen durften“, freut sich Lukas Prenner.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.