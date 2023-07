Amstettner mit derben Worten gegen Doppelmoral

Es ist ein durchaus gewagter Titel, den die Amstettner Formation „Freudenberger“ präsentiert. „Bei ,Gehts in Oasch‘ geht es um die Schattenseite der zwischenmenschlichen Kommunikation. Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, wie schnell ein Gespräch unter Freunden oder Familie in einem Best-of von Ignoranz und Bevormundung enden kann. Leider setzt sich dann nicht immer das stärkste Argument, sondern die lauteste Meinung durch“, erklärt Roland Freudenberger, Kopf der Band, zur Idee hinter dem Song.

Mit „Gehts in Oasch“ lade er die Hörerinnen und Hörer ein, sich die angestauten negativen Gefühle von der Seele zu singen und sich davon zu befreien.

Neben der professionellen Tonaufnahme wurde viel Wert auf ein kreatives Musikvideo gelegt. Der Hauptdarsteller nimmt das Publikum humorvoll auf eine befreiende Reise durch das Musikstück mit.

Die fünfköpfige Band arbeitet derzeit übrigens an weiteren Produktionen und plant für 2024 wieder Auftritte mit neuen Werken.

„Gehts in Oasch“ ist auf allen Musikplattformen hörbar: https://artists.landr.com/055120686078.

Das Musikvideo findet man unter https://youtu.be/uTCwDUow0Gk.