11 Urkunden für die Kliniken des Mostviertels

Mit elf von insgesamt 41 Urkunden wurden die Kliniken der Region Gesundheit Mostviertel GmbH ausgezeichnet. „Nur durch unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten sorgen, sind ausgezeichnete Ergebnisse wie diese möglich“, betont der für Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

LK Mauer ist die best bewertete Station in der Kategorie Sonder-Krankenanstalt

Ein besonders erfreuliches Ergebnis ist, dass das LK Mauer in der Kategorie Sonder-Krankenanstalt die am besten bewertete Station hat. Primaria Heigl-Steinhauser und ihr multiprofessionelles Team der längerfristigen stationären Psychotherapie im Haus 17 sind hocherfreut über die Auszeichnung. „Das gesamte Team ist erfreut über die Auszeichnung als am besten bewertete Psychotherapiestation. Diese Auszeichnung auf Basis der Patientenbefragung bedeutet, dass unsere Patienten und Patientinnen unser fachliches und menschliches Engagement, unser Therapiekonzept für schwer psychiatrisch kranke Menschen und die Behandlung nach modernsten medizinischen Standards honorieren. Zentrales Anliegen ist uns eine vertrauensvolle und wertschätzende therapeutische Beziehung zwischen dem Behandlerteam und den Patienten und Patientinnen, als Voraussetzung für eine positive Entwicklung und Gesundung der sich uns anvertrauenden Patienten und Patientinnen“, beschreibt Oberärztin Doktorin Tessa Thomanek die Arbeit der Station.

Hervorragendes Ergebnis durch Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Kollegiale Führung des Klinikums zeigt sich ebenfalls höchst erfreut über die Auszeichnung. „Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn es ist ihr tägliches Engagement, das dieses hervorragende Ergebnis ermöglicht“, ergänzt Oberärztin Doktorin Tessa Thomanek. „Wir sind ständig bemüht, die Qualität in unseren Kliniken kontinuierlich zu steigern. Mit den Bewertungen von den Patientinnen erhalten wir Rückmeldungen zu unseren Leistungen und gleichzeitig auch Anregungen für Verbesserungen“, erwähnt Gabriele Polanezky, Geschäftsführerin der Region Gesundheit Mostviertel.

Ergebnisse im Detail

LK Amstetten:

Station 43 (best bewertete interne Station LK > 300 Betten – ex aequo mit UK Krems Innere Medizin 1 Station 7A)

Station 23 interdisz. Gynäkologie (best bewertete Gynäklogie-Station LK > 300 Betten)

Station 33 (best bewertete akutneurologische Station)

Gesamtes Klinikum (gesamt das 2. best bewertete Klinikum LK > 300 Betten)

LK Scheibbs:

Interne 6 (best bewertete interne Station LK < 300 Betten)

Chirurgie 3 (best bewertete Chirurgie-Station LK < 300 Betten – ex aequo mit LK Lilienfeld Bettenstation A1)

Station 7 interdisz. Orthopädie/Traumatologie (best bewertete orthopädisch-traumatologische Station)

Gesamtes Klinikum (gesamt das 2. best bewertete Klinikum LK < 300 Betten)

Landesklinikum Waidhofen/Ybbs

Bettenstation 3 (best bewertete Sonderklasse-Station)

Gesamtes Klinikum (gesamt das 3. best bewertete Klinikum LK < 300 Betten)

Landesklinikum Mauer

Längerfristige Stationäre Psychotherapie H17 (gesamt die best bewertete Station Kat. Sonder-Krankenanstalten)