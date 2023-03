Amstetten: Kulturpreis für Susanne Schober

Im Rahmen der Ausstellung „surREAL“ in der KIAM Galerie wird am 9. März der Kulturpreis der Stadt Amstetten an Susanne Schober verliehen. Dieser Kulturpreis, die höchste Auszeichnung seitens der Stadt für besondere Verdienste um Kunst und Kultur, würdigt einerseits das Schaffen der Künstlerin und andererseits ihre regionale Kulturarbeit.

Bürgermeister Christian Haberhauer freut sich, dass mit Susanne Schober eine vielseitig wirkende Künstlerin ausgezeichnet wird, „die mit ihrer künstlerischen Arbeit, ihrem kuratorischen Wirken, ihrem Engagement für die Galerie und die Druckwerkstätte und weiteren Akzenten und Projekten unterschiedlichster Art die Stadt Amstetten bereichert.“ Auch ihr Einsatz für das Urban Art Festival sei beispielgebend.

Besonders beschäftigt sich die Künstlerin mit feministischen und sozialkritischen Themen. Immer wieder präsentiert Schober in Ausstellungen konzeptionelle Arbeiten. Es eröffnet sich in ihrem malerischen und grafischen Werk ein spannender Raum zur Auslotung der Rolle der Frau in der Kunst. Gleichzeitig verweist sie auf die Kraft der eigenen Emotionen und adressiert die Beziehungen der Menschen zueinander sowie zur Gesellschaft und den herrschenden Strukturen. „Meine Bilder stehen häufig in enger Beziehung zur eigenen Person oder zur Frau an sich. Der die Figuren umgebende Raum meint dagegen die vielschichtigen gesellschaftlichen Strukturen mit ihren Barrieren, Grenzen und Freiräumen“, so die Künstlerin.

