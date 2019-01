Marianne Scheiblauer: Neuhofen bedankte sich herzlich für ihr Lebenswerk mit jahrzehntelanger Gastfreundlichkeit in familiärer Wohlfühlatmosphäre im RelaxResort Kothmühle, dem Leitbetrieb des Mostviertels, wo „Oma“ Marianne Scheiblauer in der eigenen Schnapsbrennerei feine Schnäpse zaubert. Die Hoteliersfamilie Scheiblauer versteht es, mittlerweile in vierter Generation, regionsbezogene und zukunftsweisende Akzente in der Kothmühle in Neuhofen und im Schlosshotel in Waidhofen zu setzen.

Jörg Renner: Zum fünfzehnten Mal wurde 2018 auf dem Kunstrasenplatz in Neuhofen an der Ybbs am Dienstag vor Weihnachten ein Benefiz-Fußballspiel ausgetragen. Sportler aus der Ostarrichi-Gemeinde und dem Bezirk stellten sich beim sportlichen Kräftemessen in den Dienst der guten Sache. Dabei wird von Menschen aus der Gesellschaft und Partnern aus der Wirtschaft mit viel Herz und Engagement ein beachtlicher Spendenbetrag für vom Schicksal getroffene Kinder und deren Familien „herein gespielt“.

Alexander Eder: Singen und Musizieren haben ihn bereits in der Pflichtschule und in der Zeit als Schüler der Ostarrichi-Musikschule Neuhofen erfasst. Die Lieder „Your Man“, „In The Ghetto“ und „Ring Of Fire“ auf PRO7 und Sat.1 haben Neuhofen und Österreich zutiefst berührt

Nathalie Üblacker: Die Gemeinde gratulierte ganz zum Titel „Europameisterin der Waldarbeit“, welchen Nathalie Üblacker in Sopron in Ungarn mit großem Vorsprung auf Grund eines umfassenden Wissens erringen konnte.

Durch diese großartigen Erfolge werden die Namen Neuhofen und Ostarrichi – wie auch durch die Tätigkeiten aller bishierigen Botschafter – über die Grenzen in die Welt hinaus getragen.