Im Gemeinderat sollen am Mittwoch die Richtlinien für einen Sozialpreis beschlossen werden, den die Stadt schon ab dem Jahr 2019 vergeben könnte. „Ich finde diese Idee von Sozialstadtrat Gerhard Riegler wirklich super. Wir haben ja schon einen Kulturpreis und einen SportAward. Künftig wollen wir seitens der Stadt nun auch Dank und Anerkennung an Menschen für außergewöhnliche Leistungen im Bereich der ehrenamtlichen Sozialarbeit aussprechen“, sagt Bürgermeisterin Ursula Puchebner.

Vergeben werden soll der Preis an Personen, die sich über einen längeren Zeitraum für Sozialprojekte engagiert haben: Das kann eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem sozialen Verein, bei Blaulichtorganisationen ebenso sein wie besonderes Engagement für Menschen mit Behinderung oder im Bereich der Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Aber auch ein ehrenamtliches Engagement in der Altenbetreuung, in der Gesundheitsförderung, der Integration oder bei der Bekämpfung von Armut und Obdachlosigkeit kann künftig mit der Auszeichnung honoriert werden. „Die Palette ist also so vielfältig wie das freiwillige Engagement unserer Bürger. Der Preis kann an eine einzelne Personen vergeben werden, aber auch an eine Personengruppe, wenn sich die Leistung nicht klar einem Einzelnen zuordnen lässt“, sagt die Stadtchefin.

Preis wird mit 1.000 Euro dotiert werden

Dotiert werden soll der Amstettner Sozialpreis mit tausend Euro. Jeder Amstettner hat die Möglichkeit, Personen für den Sozialpreis vorzuschlagen. Beraten wird darüber im Sozialausschuss. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat.

Die ÖVP signalisierte schon vor der Sitzung Zustimmung zum Sozialpreis. „Ich finde es richtig, besonders engagierte Personen vor den Vorhang zu holen“, sagt VP-Stadtparteiobmann Andreas Gruber. Auch Grüne und FPÖ stehen dem Sozialpreis positiv gegenüber.