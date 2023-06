Gold für den Bürgermeister

Wie immer wurde auch heuer das Fest des Fronleichnamstages in Wolfsbach besonders feierlich und würdevoll mit anschließender Prozession gefeiert, an der sich neben Kindergartenkindern, Musikkapelle, Kirchenchor, Goldhauben und Abordnungen weiterer Vereine auch der Gemeinderat und eine große Schar an Gläubigen beteiligte. Im Gasthaus Karan wurden anschließend einige Personen, die sich durch ihr Engagement besonders verdient gemacht haben, seitens der Gemeinde ausgezeichnet. Bürgermeister Josef Unterberger nutzte diese Einladung aber auch, um Rückschau zu halten, im Speziellen auf die bislang so erfolgreich verlaufenen Veranstaltungen des Jubiläumsjahres.

Das Markt- und eigentliche Jubiläumsfest mit Brunnensegnung durch Diözesanbischof Alois Schwarz werden am 24. und 25. Juni gefeiert werden. Der Ortschef umriss aber auch die derzeit laufenden und bevorstehenden Projekte bezüglich Kindergartenoffensive, Energiegewinnung oder auch Güterwegebau. Er konnte Leopold Schmidinger und Waltraud Knoll als neue Gemeindemitarbeiter vorstellen und stellte fest: „Das gute Miteinander ist in Wolfsbach sprichwörtlich und wird auch tatsächlich gelebt, zwischen Pfarre, Gemeinde, den Vereinen und der gesamten Bevölkerung!“

Ehrung verdienter Persönlichkeiten

Wichtig war es dem Bürgermeister aber auch, der Tradition folgend einigen verdienten Personen den besonderen Dank auszusprechen. Franz Wieser hat 40 Jahre hindurch bei Bedarf (auch kurzfristig) immer wieder am Gemeindebauhof mitgearbeitet, wofür ihm Dank und Anerkennung ausgesprochen wurden. Auch die ehemalige Landtagsabgeordnete Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer wurde für ihren immerwährenden Einsatz für Wolfsbach ausgezeichnet. In ihren Dankesworten meinte sie: „Wolfsbach ist eine sehr aktive Gemeinde, ich erinnere mich gerne an viele Begegnungen, die Menschen hier zeichnet ein hohes Maß an Freiwilligkeit und Gemeinschaftsgefühl aus!“

Manfred Stöger – seit 1986 in verschiedenen Funktionen, davon 4 Jahre auch als Obmann des Musikvereins sowie zudem im Kirchenorchester tätig – wurde die Ehrennadel in Farbe zuerkannt. Dieselbe Auszeichnung erhielt auch Regina Fraisl für ihr großes Engagement im Sportbereich – von der Jugend bis hin zu den Senioren.

Johanna Buchinger wiederum war ab 1982 40 Jahre lang überaus geschätzte Pädagogin an der Haupt- und Mittelschule und wurde mit der Ehrennadel in Bronze belohnt. Josef Penzendorfer erhielt für sein Wirken im Kulturbereich die Ehrennadel in Gold zuerkannt.

Auch Bürgermeister Josef Unterberger wurde von Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer für seine Verdienste in politischen Funktionen seit 2005 und seine erfolgreiche Tätigkeit als Ortschef seit nunmehr acht Jahren die Ehrennadel in Gold überreicht: „Seine Handschlagqualität, der wertschätzende Umgang, die Fairness und sein uneingeschränktes Engagement dürfen als besondere Eigenschaften erwähnt werden“, betonte Mayer.