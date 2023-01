Neujahrsempfang: „Spuren in St. Peter hinterlassen“

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause lud die Marktgemeinde am Donnerstag zum Neujahrsempfang in den Festsaal des Schlosses. Bürgermeister Johannes Heuras freute sich sehr, neben Vertretern aus Vereinen, Organisationen, Wirtschaft, Gemeindepolitik und Gesellschaft auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden begrüßen zu dürfen. Auch neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger der vergangenen drei Jahre waren zu diesem traditionellen Jahresauftakt geladen. Als besondere Ehrengäste hieß er Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sowie die Landtagsabgeordneten Michaela Hinterholzer und Anton Kasser im Schloss willkommen.

Was sich seit dem letzten Neujahrsempfang im Jahr 2020 in der Gemeinde getan hatte, wurde in einem kurzen Fotorückblick präsentiert. Viele Projekte wurden verwirklicht oder gestartet, auch zahlreiche Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt.

Als Interviewpartner begrüßte Bürgermeister Heuras Feuerwehr-Kommandant Phi lipp Deinhofer und Stockschützenobmann Werner Fritz auf der Bühne. Der Stockschützenverein darf sich über zahlreiche neue Mitglieder freuen und hat durch die neue ganzjährig nutzbare Anlage und das dadurch mögliche Training den Sprung in die Landesliga geschafft. Für die Freiwillige Feuerwehr St. Peter/Au hat nach langen Planungsarbeiten der Bau des neuen Zeughauses gestartet.

Als weiteren Gast stellte Bürgermeister Heuras mit Melanie Kaindl die künftige Amtsleiterin der Marktgemeinde St. Peter/Au vor. Ab Mitte Februar wird die Juristin den Gemeindedienst antreten und die Agenden von Josef Maderthaner übernehmen, der als Leiter des Bau- und Standesamtes einen neuen Wirkungsbereich übernimmt.

Dankesurkunden an die Vereine

Mit Dankesurkunden wurden jene Vereine und Organisationen bedacht, die einen Beitrag zum Gelingen des St. Peterer Kinderferienprogramms geleistet haben. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte die Lehrerband der Carl-Zeller- Musikschule unter der Leitung von Direktor Ewald Huber. Die Musikschülerinnen Denise Großauer und Selina Szenekovic legten eine Talentprobe ab und begeisterten mit ihren Gesangs- und Celloeinlagen.

Mit der Überreichung des „Petrus Awards“ folgte der Höhepunkt des Abends. Zum fünften Mal wurde die von Bürgermeister Johannes Heuras initiierte Auszeichnung verliehen. Damit sollen Personen vor den Vorhang geholt werden, die sich durch ihr Engagement besonders um die Gemeinde verdient machen. Ein wertvoller Preis ist die Petrus-Glas-Skulptur, die aus einem Schülerprojekt hervorgegangen ist, vom St. Peterer Künstler Franz J. Rittmannsberger künstlerisch ausgestaltet und von Glaskünstlern in Murano/Venedig aufwendig gefertigt wurde.

Mit Beschluss des Gemeinderats wurde Altbürgermeister und Bildungsdirektor außer Dienst Johann Heuras als Preisträger bestimmt.

Laudatorin Christiane Teschl-Hofmeister würdigte das Engagement des ehemaligen Bürgermeisters (1997 – 2009), der in der Gemeinde St. Peter/Au „zahlreiche Spuren hinterlassen hat“. Ob der Ankauf des Schlosses und die Landesausstellung 2007, die Gründung des Elternkindzentrums oder die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden in der Kleinregion „Herz des Mostviertels“ – Johann Heuras sei in vielen Bereichen ein Visionär gewesen, was bis heute Wirkung zeige. „Nur durch das gute Miteinander in der Gemeinde, den Rückhalt meiner Frau und den Zuspruch aus der Bevölkerung ist vieles möglich gewesen“, dankte Johann Heuras für die große Auszeichnung.

Im Anschluss an die Preisverleihung folgte der gemütliche Teil, bei dem die Bäuerinnen sowie die Gemeindebediensteten für das leibliche Wohl der Gäste sorgten.

