Am Programm stand die Premiere des neuen Crossover SUV Ford Puma und weitere Bestseller welche zu Sensationspreisen angeboten wurden. Für reisefreudige Camping-Fans standen die neuesten Modelle des Ford Nugget zur Besichtigung bereit. Am Freitag wurde für die zahlreichen Gäste und Kunden mit gratis Kaffee und Kuchen gesorgt, am Samstag wurde Spanferkel gegrillt.

Auch die Kleinen kamen auf Ihre Kosten denn es gab eine Hüpfburg und Pony reiten sowie eine Legostation. Die Carrera-Bahn erfreute sich größter Beliebtheit. Der Höhepunkt am Samstag war das Gewinnspiel, bei welchem zahlreiche tolle Preise winkten. Der erste Preis ging an Kristina Barthofer. Sie darf sich über einen 500 Euro-Gutschein freuen. Einen Gutschein über ein Wochenende mit einem Wohnmobil im Wert von 450 Euro durfte Dorothea Kamleitner entgegennehmen. An sie erging der zweite Preis.