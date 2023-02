Ganoven stahlen Autoräder in St. Georgen am Ybbsfelde

Die Räder selbst dürften sie unter einem Maschendrahtzaun durchgeschoben und auf ein wartendes Fahrzeug verladen haben.

Seltsam ist: Bei einem weiteren PKW haben die Täter zwar ebenfalls Radmuttern abgeschraubt, und das Fahrzeuge aufgebockt, aber die Räder nahmen sie dann doch nicht mit.

Mit der gleichen Vorgangsweise wurden übrigens auch schon in der Nacht von 2. auf 3. Februar bei einer anderen Autofirma in St. Georgen am Ybbsfelde und bei einem Autohändler in Ybbs insgesamt acht Reifengarnituren gestohlen. Es könnte sich also um die selbe Tätergruppe handeln.

