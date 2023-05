Bad, Stadtpflege, PVE Arbeiten an den drei Großprojekten in Amstetten laufen auf Hochtouren

Hermann Knapp

Bürgermeister Christian Haberhauer und Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder bei der Besichtigung der Badbaustelle. Foto: Stadtgemeinde

D rei Großprojekte sind in Amstetten derzeit am Laufen: Das neue Bad, die Stadtpflege in Greinsfurth und das Primärversorgungszentrum in Mauer. Ein Überblick über den derzeitigen Stand der Arbeiten.