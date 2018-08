In der laufenden Sommersaison haben im Naturbad Amstetten und im Heidebad Hausmening bisher rund 77.000 Gäste Abkühlung gesucht, wie Reinhard Walter, der Betriebsleiter der Amstettner Bäder, berichtet: „Die ‚Badewetter-Durchhänger‘ von Mai bis Mitte Juli wurden durch die danach folgenden Hitzewellen mehr als wettgemacht und so werden wir bis Saisonende die 81.000 Besucher-Marke des Vorjahres mit ziemlicher Sicherheit sogar noch übertreffen. Wir gehören somit zu den Gewinnern des diesjährigen Spätsommers und alles in allem sind wir mit der heurigen Badesaison mehr als zufrieden.“

Sprungtürme und Rutschen waren Hauptmagnete

Den größten Andrang verzeichneten Naturbad wie Heidebad am Sahara-Hitzetag, Donnerstag, 9. August, mit insgesamt knapp 2.500 Gästen. Auch bei Schlechtwetter garantierte die Allwetter-Tauglichkeit des Naturbades kontinuierliche Besucherzahlen.

In beiden Bädern waren die Sprungtürme und die Rutschen die Hauptmagnete für Kinder und Jugendliche. „Auch die Saisonkarten erfreuten sich wieder großer Beliebtheit“, berichtet Walter. „Wir konnten hier eine Absatzsteigerung von sechs Prozent verbuchen.“

Durch die Beckenaufsicht der Badewarte kam es auch zu keinen schweren Badeunfällen. Probleme bereitete hingegen die steigende Anzahl von Besuchern mit mangelhaftem Schwimmkönnen. „Nachdem wir heuer einen Mann aus dem Badeteich im Naturbad retten mussten, meinte dieser: „Ich habe nicht gewusst, dass ich nicht so gut schwimmen kann.“

„Mangelhafte Aufsicht war leider auch Thema“

Fakt sei auch, dass vor allem Migranten kaum schwimmen können. Wir können hier nur nochmals darauf hinweisen, dass der Verein RATS-Amstetten im Naturbad regelmäßig Anfängerschwimmkurse anbietet“, appelliert Reinhard Walter. Die Disziplin und Einhaltung der Badeordnung wurde hingegen größtenteils wahrgenommen. „Aber die teilweise mangelhafte Aufsichtspflicht durch Erziehungsberechtigte war leider auch heuer wieder ein Thema.“

Wer jetzt noch Abkühlung im kühlen Nass sucht, findet diese in den Amstettner Bädern noch bis 2. September. Ab Montag, 3. September, startet im Naturbad die alljährliche dreiwöchige Bäder-Revision. Hallenbad und Sauna gehen danach ab Dienstag, 25. September, wieder in Betrieb. Im Heidebad Hausmening geht es dann ab Mittwoch, 5. September, mit dem Saunabetrieb weiter.