BAfEP-Maturaball: „Alles Walzer mit der Inspiration von Musicalsongs“

42 Eintanzpaare schwebten über den roten Teppich in den Ballsaal der Johann-Pölz-Halle. Direktor der BAfEP, Christof Laumer, begrüßte die Gäste und bedankte sich herzlich bei Rudolf Ulbrich, Ballobmann des Ballkomitees, und bei allen Mitwirkenden für ihre tatkräftige Unterstützung. Der Maturaball 2023 der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik wurde wie jedes Jahr von den Schülern und Schülerinnen sowie deren Eltern und dem Ballkomitee organisiert und die Einnahmen gehen an die diesjährigen Maturanten und Maturantinnen. Er informierte die Gäste über das 100-jährige Jubiläum der Schule und den diesbezüglichen Festakt am 20. Oktober ab 10 Uhr ebenfalls in der Johann-Pölz-Halle. „Die Maturanten und Maturantinnen haben das Thema „Magic Moments“ wunderbar mit ausreichend Engagement und Kreativität umgesetzt“, ergänzt Laumer und wünscht allen Besuchern und Besucherinnen: „Film ab!“

Die Vorführung startete mit einem Video mit den Highlights der Maturaklassen. Die Tänzer und Tänzerinnen tanzten unter der Choreographie von Elisabeth Mock zu Songs wie „A sky full of stars“, „Still cruisen“ und „Speechless“ von Aladdin. „Mit den verschiedenen Tänzen wollen wir zeigen, dass aus jahrelanger Schulfreundschaft eine wahre Freundschaft geworden ist“, erwähnte Elisabeth Mock. Auch bei der Mitternachtseinlage unter Choreographie der Stage Time Company wurden die Film- und Musicalsongs von Abba, Frozen oder König der Löwen eingebunden. Die Bars wurden auch unter Inspiration der Filme Dschungelbuch, Aladdin, Mamma Mia und Fluch der Karibik dekoriert und von den 4. Klassen betreut. Zusätzlich gab es eine Fotobox, eine Tombola und in der Disco sorgte DJ Ernesto und im Ballsaal RKmusic für eine volle Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden.