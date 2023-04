Quartier A: Bauträger gesucht

Bewegung kommt in die Verwertung des Quartier A rund um die ehemalige Remise. Am 11. April wurde das Bieterverfahren für den ersten Wohnbauplatz gestartet. Potenzielle Bieter - also Bauträger - können sich über die Homepage des Quartier A https://quartier-a.at/ für das Verfahren registrieren. „Es handelt sich dabei um ein offenes und transparentes Bieterverfahren, das auf Basis des mit der Stadtgemeinde Amstetten ausgearbeiteten Qualitätssicherungsplans und des seit Dezember 2022 rechtsgültigen Bebauungsplans durch die WRA GmbH geleitet wird“, sagt deren Geschäftsführer Günther Sterlike.

Das Verfahren erfolgt mehrstufig. Der Bestbieter wird bis zum 7. Juli ermittelt. Insgesamt sollen auf dem nun ausgeschriebenen Bauplatz rund 20.000 m² Bruttogeschoßfläche Wohnraum entstehen, was etwa 200 bis 250 Wohneinheiten entspricht. Amstetten will sich mit dem Baufeld „An der Remise“ als einer von mehreren „Future Hubs“ an der Westachse zwischen Wien und Salzburg positionieren. „Um das zu erreichen, muss der Standort beste Arbeits- und Lebensqualität für junge Unternehmer bieten, damit sie hier nicht nur arbeiten, sondern das Quartier A auch als ihren Wohnstandort wählen.“, erklärt Sterlike.

Optimale Lage direkt am Bahnhof

Insbesondere sollen „temporäre Global Movers“, „anspruchsvolle Mitarbeiter“ und „Gemeinschaftswohnende“, die neue Lebenskonzepte rund um das Thema Wohnen und Arbeiten verwirklichen möchten, angesprochen werden. „Wohnen im Quartier A definiert sich im Zusammenziehen der Lebensrealitäten Wohnen und Arbeit sowie „Wohnen und Gesundheit. Kurze Wege sollen ein langes, erfülltes Leben ermöglichen“, erklärt Sterlike.

Das Quartier A biete Unternehmen einen unschätzbaren Vorteil: die Lage direkt am Bahnhof Amstetten und somit an der Hochleistungsstrecke der ÖBB. Zudem würden vermehrt kompakte Wohnungen in einem Umfeld gesucht, in dem ausgelagerte Räume und Services zur Verfügung stünden. Das könne das Quartier A leisten. „Diverse Dienstleistungen aus den Bereichen Mobilität, Nahversorgung und Freizeit werden die jeweiligen Wohnangebote begleiten und den Alltagsstress reduzieren“, sagt Sterlike.

Mit einer Fertigstellung der ersten Wohnungen wird ab 2026 gerechnet.

