Filmreifer Maturaball in Seitenstetten

Vollbild

FB

Eine wunderschöne Eröffnung des Maturaballs. Gabriel Fehringer, Hannah Unterberger und Julian Kiesenhofer (v.l.) konnten auf eine gelungene "filmreiche" Ballnacht anstoßen. Am Tisch der Ehrengäste fanden sich Abt Petrus Pilsinger, Direktor Markus Berger sowie Bürgermeister Johann Spreitzer samt Gattin Gabriela ein. Gute Stimmung herrschte auch bei den Lehrertischen. Maturantinnen und deren Freundinnen genossen den tollen Ballabend. Bei der Mitternachtseinlage tauchten die Gäste in die Filmwelt ein – dabei erlebte man beispielsweise Szenen aus den Filmen: Star Wars, Titanic, Barbie oder auch Mamma Mia. Bei der Mitternachtseinlage tauchten die Gäste in die Filmwelt ein – dabei erlebte man beispielsweise Szenen aus den Filmen: Star Wars, Titanic, Barbie oder auch Mamma Mia. Bei der Mitternachtseinlage tauchten die Gäste in die Filmwelt ein – dabei erlebte man beispielsweise Szenen aus den Filmen: Star Wars, Titanic, Barbie oder auch Mamma Mia. Bei der Mitternachtseinlage tauchten die Gäste in die Filmwelt ein – dabei erlebte man beispielsweise Szenen aus den Filmen: Star Wars, Titanic, Barbie oder auch Mamma Mia. Bei der Mitternachtseinlage tauchten die Gäste in die Filmwelt ein – dabei erlebte man beispielsweise Szenen aus den Filmen: Star Wars, Titanic, Barbie oder auch Mamma Mia. Die Coverband "Indeed" sorgte für die musikalische Unterhaltung im Festsaal. Einen unterhaltsamen Abend genossen die Gäste aus Strengberg. Einzug der Ehrengäste in den Festsaal. Auch für Kaffee und leckere Mehlspeisen war bestens gesorgt. Lehrer, Gäste und Maturanten genossen die wunderbare Ballstimmung im wunderbaren Ambiente des Meierhofes. Ballgäste. Ballgäste. Die Schüler bedankten sich auch bei der neuen Sekretärin Silvia Unterberger. In der Longdrinkbar im Partyzelt konnte man tolle Erfrischungen genießen. Ein spannendes Schätzspiel hatten die Maturanten auch vorbereitet. Abt Petrus Pilsinger wünschte den Maturanten für die filmreif nahekommende Matura auch alles Gute. Direktor Markus Berger bedankt sich auch bei der Obfrau des Elternvereins Christine Nenning-Krones für ihre Bemühungen und allen die zum Gelingen des Balles beigetragen haben. Die Obfrau des Elternvereins Christine Nenning-Krones berichtete vom filmreifen Einsatz der Maturanten in den letzten Wochen, der letztendlich zu einem gelungenen Abend führte. Hannah Unterberger und Julian Kiesenhofer freuten sich über das zahlreiche Erscheinen der Gäste und berichteten über alle Programmpunkte des Balls. Polonaise als Auftakt des Abends. Eröffnungstanz. Polonaise als Auftakt des Abends. Eröffnungstanz. Originelle Damenspende. Matura 2024.

1 /33