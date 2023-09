Amstetten: Debatte um fixe Hebelifte in allen Becken des Stadtbades

Per Drittelantrag forderte die SPÖ beim Neubau des Stadtbades wirklich für Barrierefreiheit für alle Menschen zu sorgen. „Dazu gehört auch der Einbau von fixen Hebeliften in allen Becken im Innen- und Außenbereich. Bisher ist ja nur der Einsatz eines mobilen Hebeliftes angedacht. Da sind die Nutzer und Nutzerinnen aber wieder auf Hilfe des Badpersonals angewiesen“, sagte Baustadtrat Bernhard Wagner.

Unterstützt wurde der SPÖ-Antrag vom parteilosen Gemeinderat Christopher Hager. „Ich will alle Menschen im Bad haben und es soll niemand warten müssen, bis ein mobiles Gerät von einem Becken zum anderen gebracht worden ist“, meldete er sich zustimmend zu Wort.

ÖVP-Stadtrat Stefan Jandl berichtete, dass das Thema ja im Badbeirat schon ausführlich diskutiert worden sei und er hob hervor, dass das Bad insgesamt natürlich barrierefrei erricht werde - von den Garderoben bis zur Gastronomie. „Ich habe aber auch mit dem künftigen Betreiber des Bades gesprochen (die AVB) und der will keine fixen Hebeliftanlagen in allen Becken. Diese würden nämlich hohe Wartungs- und Pflegekosten verursachen und man kann mit keinen Reinigungsmaschinen zufahren“, erklärte Jandl. Er habe sich zudem erkundigt wie oft der vorhandene Hebelift im alten Hallenbad zum Einsatz gekommen sei: „In den letzten 15 Jahren genau zehn Mal.“

Würde der Person muss gewahrt werden

Für SPÖ-Stadträtin Beate Hochstrasser ist es wichtig, dass die Würde der Person gewahrt wird, was bei einem mobilen Lift weniger gegeben sei. Da könnten alle Personen im Bad zusehen, wie ein Mensch ins Wasser gelassen werde, was für den Betroffenen natürlich unangenehm sei. „Fixe Geräte ermöglichen mehr Privatsphäre. Und ich glaube an der Reinigung wird es nicht scheitern. Es gibt sicher Kolleginnen bei der AVB, die bereit sind, einmal statt mit der Reinigungsmaschine mit dem Mob um das Gerät rumzuwischen.“

SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler wies darauf hin, dass sich der Betreiber des Bades nach den Vorschlägen des Gemeinderats zu richten habe und nicht umgekehrt. „Es ist unsere Aufgabe für Barrierefreiheit zu sorgen und dass wir womöglich bei einem Projekt, dass 30 Millionen kostet, die dafür notwenigen Tausender nicht mehr investieren wollen, das geht gar nicht.“

„Ich bin schwersten schockiert“

SPÖ-Gemeinderätin Annika Blutsch zeigte sich „schwersten schockiert über diese traurige Diskussion und mehr als enttäuscht. Die Hebelifte sind das Minimum. Die Leute können beim Becken nicht selber aus und ein und wir hier herinnen entscheiden darüber, in dem wir sagen, sind eh in den letzten 15 Jahren nur zehn gewesen? Ich bin wirklich schwerstens schockiert.“

ÖVP-Ortsvorsteher Manuel Scherscher forderte das Thema sachlich zu betrachten, um zur best möglichen Lösung zu kommen und Bürgermeister Christian Haberhauer schlug vor, noch einmal den zuständigen Ausschuss damit zu befassen. „Schauen wir uns das an, sprechen wir mit der Bauabteilung und holen wir auch die Meinung der Behindertenverbände ein und finden wir dann eine gute Lösung“, sagte der Stadtchef.

Der Antrag auf Zurückstellung in den Ausschuss wurde einstimmig beschlossen.

Stimmen aus dem KOBV

Die NÖN hat bei Vertretern des KOBV (größte Behindertenverband Österreichs) in der Region nachgefragt, ob sie eine Notwendigkeit für Hebelifte in jedem Becken des neuen Amstettner Hallenbades sehen.

Der Obmann der Ortsgruppe Amstetten, Christian Ludwig, hält einen fixen Hebelift im Sportbecken für sinnvoll, weil ältere Personen ja schwimmen wollten und kaum das Erlebnisbecken nutzen würden. „Es muss halt dann so gestaltet sein, dass man gut ein- und aussteigen kann - mit Fließen, die nicht rutschen.“ Er selber gehe nicht ins Bad, weil er sich Blicke der anderen Gäste ersparen wolle, sagt Ludwig und er geht auch nicht davon aus, dass künftig viel mehr Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung das Hallenbad frequentieren werden. „Wir haben in Amstetten 300 Mitglieder, bei Versammlungen kommen etwa 30 und das ist auch meist nur einer mit Rollstuhl dabei.“ Wenn jemand nicht mehr so gut beisammen sei und auch nicht mobil, dann bewege er sich halt auch nicht mehr so gerne aus dem Haus. „Das ändert aber nichts daran, dass ein fixer Hebelift im Becken, wo man schwimmen kann, super wäre.“

Der Bezirksobmann des KOBV, Karl Szuchomelli, aus Rosenau hält den Einbau von fixen Hebeliften für sinnvoll. „Denn bei einem mobilen Lift, ist man halt auch ein Anschauungsobjekt für die anderen Badegäste und darauf verzichten die älteren Menschen gerne. Das mag auch ein Grund sein, warum er bisher so wenig in Anspruch genommen wurde.“ Durch einen fixen Hebelift werde die Hemmschwelle von Personen mit besonderen Bedürfnissen, ins Bad zu gehen, sicher gesenkt. „Man muss das aus unserer Sicht betrachten. Ein fixer Lift signalisiert eher, dass wir willkommen sind.“ Bei der Bedienung des Lifts müsse aber trotzdem jemand vom Badpersonal dabei sein, da gehe es auch um die Haftungsfrage für den Betreiber, erklärt Szuchomelli.