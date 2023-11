Auszeichnung für die Gemeinde Biberbach

Überreicht wurden die Preise in sechs Kategorien von Landesrat Ludwig Schleritzko und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Schleritzko lobte die vielen Ideen und Initiativen und betonte: „Barrierefreiheit muss uns allen ein Anliegen sein. Der Preis leistet hier tolle Bewusstseinsarbeit.“ Auch Teschl-Hofmeister findet es wichtig, engagierte Personen und Institutionen vor den Vorhand zu holen. „Denn das bewirkt hoffentlich, dass mehr Menschen sich am Abbau der Barrieren und Hürden beteiligen.“

Bürgermeister Friedrich Hinterleitner freut sich über die Auszeichnung und verweist darauf, dass in Biberbach im Laufe der letzten Jahre im Ortskern tatsächlich eine umfassende, barrierefreie Infrastruktur geschaffen worden sei – angefangen von barrierefreien Busstationen, über die Arztpraxis sowie den Kindergarten, das Gemeindeamt, den Pfarrfriedhof bis hin zur Aufbahrungshalle am Gemeindefriedhof. „Überall dort haben wir Hindernisse aus dem Weg geräumt. Die Sportanlagen sowie der Waldspielplatz können über den Themenweg von älteren Menschen und Familien mit Kinderwägen barrierefrei erreicht werden. Menschen mit Behinderung sollen in unserer Gemeinde gleichberechtigt Teilhabe an der Gesellschaft haben“, betont der Ortschef.