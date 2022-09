Kindergarten Oed: Zubau rechtzeitig fertig

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Pünktlich vor Start des neuen Kindergartenjahres ist in Oed der eingruppige Zubau beim Kindergarten fertiggestellt worden. Ursprünglich war ein Holzriegelbau angedacht gewesen, davon geblieben ist nur die hölzerne Fassade. Das Haus selbst wurde in Massivbauweise errichtet. „Da geht es auch um einen möglichen späteren Ausbau. Auf dieses Gebäude könnten wir bei Bedarf einen Stock draufsetzen“, sagt Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Lob zollt sie Baumeister Erwin Hackl und den ausführenden Firmen, die das Haus, trotz Lieferschwierigkeiten beim Material in kürzester Zeit realisiert haben. Baubeginn war am 14. März.

Der Teuerung musste natürlich auch dieses Projekt Tribut zahlen. Ursprünglich waren 500.000 Euro dafür veranschlagt, bis zum Spatenstich waren es dann schon 600.000 und letztlich sind es nun 660.000 Euro geworden. „Aber diese Summe ist gut angelegt, weil wir sie für die Zukunft unserer Kinder aufgewendet haben“, sagt Hinterholzer.

Sowohl in Oed als auch in Öhling gibt es nun drei Kindergartengruppen, die von insgesamt 125 Kindern besucht werden. Hinzu kommen 15 Kinder in der Tagesbetreuung. „Das heißt, dass wir fast ausgelastet sind“, betont die Ortschefin.

Etwa ein Viertel der Kinder in Oed kommt übrigens aus Wallsee, das an der Schulgemeinde beteiligt ist und sich auch den Bau des Kindergartens mitfinanziert hat. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Zeillern wurde beendet.

Am 2. Oktober wird die offizielle Eröffnung über die Bühne gehen und zugleich wird die Volksschule „140 plus ein Jahr“ feiern. Im Vorjahr ist das geplante Fest ja der Pandemie zum Opfer gefallen. In der Volksschule gibt es heuer erstmals wieder drei Klassen. „Auch das zeigt die positive Siedlungsentwicklung in Oed in den letzten Jahren. „Vor 15 Jahren war ja sogar vom Zusperren der Schule die Rede, weil zu wenig Kinder da waren. Es hat sich als richtig erwiesen, das nicht zu tun, denn jetzt ist sie wieder ausgelastet“, freut sich Vizebürgermeister Martin Kattner.

