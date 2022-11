Kindergarten-Zubau in Weistrach: Spatenstich erfolgt

Zum offiziellen Spatenstich für den Zubau beim Kindergarten lud die Gemeinde am Dienstag der Vorwoche ein.

Bis zum Herbst kommenden Jahres soll im Anschluss an das bestehende Haus ein Zubau errichtet werden. Insgesamt werden dort 600 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Aufgrund der Hanglage wird das Gebäude zweigeschossig ausgeführt und zwei Gruppenräume und einen Bewegungsraum enthalten. „Für die fünfte Kindergartengruppe haben wir schon grünes Licht vom Land bekommen. Wir brauchen sie auf jeden Fall, weil wir derzeit schon eine provisorische Gruppe im Multifunktionsraum des bestehenden Kindergartens untergebracht haben“, sagt Bürgermeister Erwin Pittersberger. Die rege Siedlungstätigkeit in der Gemeinde in den letzten Jahren macht sich nun auch in den Geburtenzahlen bemerkbar.

Der zweite Gruppenraum im Zubau könnte vorläufig auch für eine Tagesbetreuung genutzt werden. Da ja ab September 2023 auch die Betreuung der unter dreijährigen Kinder beitragsfrei wird, wird da der Bedarf sicher steigen. „Wir rüsten uns mit unserem Projekt aber natürlich schon für die Zukunft, denn ab September 2024 haben dann auch die Zweijährigen Anspruch auf einen Kindergartenplatz und zudem wird die Gruppengröße verringert. Der Platzbedarf wird dadurch natürlich höher werden“, sagt der Bürgermeister. Die Gemeinde hofft auch auf die vom Land zugesagte höhere Förderung für Kinderbetreuungsprojekte. „Niederösterreich investiert 750 Millionen Euro in den notwendigen Ausbau. Ich werde mich natürlich dafür stark machen, dass auch die Gemeinde Weistrach mit ihrem Projekt bereits in den Genuss dieser höheren Subvention kommt“, verspricht Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer.

Konkret soll der Annuitätenzuschuss für Projekte durch den Schul- und Kindergartenfonds von derzeit 27 Prozent auf 48 Prozent erhöht werden. Die Gemeinde investiert insgesamt 2,2 Millionen Euro in den Zubau.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.