Brücke in der Heizhausstraße wird saniert

„Die Brücke in der Heizhausstraße wird gänzlich neu errichtet“, berichtet Bürgermeister Christian Haberhauer. Im Oktober werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Zufahrt für die Anrainerinnen und Anrainer ist in dieser Zeit über eine provisorisch errichtete Ersatzbrücke möglich.

Es ist eines von mehreren aktuellen Brückenprojekten in der Stadtgemeinde. Heuer bereits fertiggestellt wurden u. a. die Rad- und Fußgängerverbindung zwischen Meierhofen und Aubauer, die den Ortsteil Mauer mit Aschbach verbindet, sowie zwei Projekte im Ortsteil Preinsbach. An einer neuen Brücke in der Doislau wird aktuell gearbeitet.