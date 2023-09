Baustellenfest: Musik, Kulinarik, Spaß und jede Menge Information

Um 15 Uhr eröffnete das Fest am Hauptplatz mit einem umfangreichen Programm, zahlreichen Attraktionen, vielen Spielen und Show-Acts für Kinder. Es gab eine Fotobox, den Klimaspielbus der Kinderfreunde, eine Schnitzelrallye, Kinderschminken, Bastel-, Mal- und Spielstationen und eine Ecke mit Sand, wo die Kinder kleine Überraschungen mit einem Bagger herausschaufeln konnten. „Für die Schnitzelrallye haben wir in ein paar Geschäften Buchstaben platziert. Diese wurden auf eine Papiermedaille aufgeschrieben und in der richtigen Reihenfolge notiert, ergab es das Wort ,Bagger'. Für die Kinder gab es dann ein kleines Geschenk“, erzählt Julia Gartlehner vom AVB/Stadtmarketing Amstetten. Auch Baustellen-Maskottchen „Wolfi“ war natürlich beim Fest mit dabei.

Die Erwachsenen konnten sich am Infostand bei Vizebürgermeister Markus Brandstetter und Mario Holzer, Referatsleiter für das Bauprojekte, über Details und den Fortschritt der Baustelle informieren. Für die Zeit des Festes wurde der obere Teil des Hauptplatzes zur Fußgängerzone erklärt. Das Beschilderungskonzept wurde veranschaulicht und das Konzept der Schwammstadt ausführlich mittels Bildschirmpräsentation erklärt. Ulmen, Linden, Gleditschien, Geweihbäume, Feldahorne und Vogelkirschbäume werden für die Begrünung verwendet.

Moderatorin Claudia Weyrer stellte Bürgermeister Christian Haberhauer und Vizebürgermeister Markus Brandstetter Fragen über die aktuellen Bauprojekte am Hauptplatz. „Wir wollen mit der Neugestaltung des Hauptplatzes vor allem ein klimafreundliches Einkaufen ermöglichen. Eine Messung am Hauptplatzpflaster ergab im heurigen Sommer eine Temperatur von 58 Grad Celsius. Mit dem Konzept der Schwammstadt und durch die Begrünung erreichen wir da eine deutliche Reduktion“, betont der Bürgermeister. Auf die Frage von Claudia Weyrer, wie das Konzept der Neugestaltung umgesetzt wurde, antwortete Vizebürgermeister Markus Brandstetter: „Wir haben die Ideen, Vorschläge und Anliegen der Bürger und Bürgerinnen in unser Konzept aufgenommen und eingebunden. Der neue Hauptplatz schafft Verkehrsberuhigung, Aufenthaltsqualität und soll als Begegnungszone dienen. Außerdem gibt es einen neuen Entwurf für das Parkleitsystem mit neuen Bussen und neuen Linien für die Amstettnerinnen und Amstettner.“

Im Oktober 2024 soll die Neugestaltung abgeschlossen sein.

Um 17 Uhr erfolgte ein Bieranstich und die Besucherinnen und Besucher erhielten einen Coupon für ein Freigetränk. Für Speis und Trank sorgten die Foodtrucks von Elvis Pizza, Wirnschimmel, Riwe und die Mian Bar.

Ab 18 Uhr sorgte die Band Big Band Circle Junior von Jonny Leonhartsberger mit Songs wie Birdland, Sommertime und Mercy, Mercy, Mercy für jazzige Stimmung. Neben zahlreichen Soloauftritten sorgte auch die Gesangseinlage einer Schülerin mit „Time after Time“ für Gänsehautfeeling. Es folgte ein Auftritt der Band Big Band Circle mit einem bunten Mix aus erwachsenen Jazzgiganten aus Amstetten. Die volkstümliche Band Voixkrawäu und der Wetterumschwung bildeten das Schlusslicht.