Chöretage des Jugendhauses Schacherhof in St. Pölten

God rocks my world – unter diesem Motto wurde das Jubiläum der Jugendchöretage so richtig gefeiert. Riesenspaß hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei verschiedenen musikalischen Workshops und beim Singen im Chor, zusätzliche Gänsehaut beim Abschlussgottesdienst. In verschiedenen Phasen wurde ein musikalischer Tag erlebt. Nach dem gemeinsamen Einsingen wurden im Riesenchor die Lieder für den Gottesdienst erarbeitet. Michaela Wolf und Oliver Stech brachten allen Teilnehmenden die Lieder mit viel Freude und Schwung bei. Begleitet von der genialen Band klang es schon nach ganz kurzer Probenzeit professionell. Danach ging es ab zu den verschiedensten Workshops – von a cappella mit Zwo3Wir über Beatboxen bis hin zu Africa Sing war alles mit dabei.

Auch bei der Einzelstimmbildung nahmen die Besucher und Besucherinnen professionelles Feedback und super Tipps für den Einsatz der eigenen Stimme sowie viel Energie, viele Noten und neues Wissen mit. Aufgrund der regen Teilnahme und des tollen Feedbacks der Beteiligten werden jetzt schon wieder die nächsten Jugendchöretage geplant. Im Herbst steht wieder ein großes Schacherhof-Musikprojekt vor der Tür – dabei sein lohnt sich. Weitere Informationen über das Schacherhof-Programm gibt es unter www.schacherhof.at.

