Beeindruckende Bilder Fotokünstler stellen in Ferschnitz aus

Lesezeit: 2 Min Peter Führer

Seit 2016 gibt es den Ferschnitzer Fototreff bereits. Geselligkeit wird in der Gruppe groß geschrieben. Neben den monatlichen Treffen unternehmen die Hobbyfotografen auch etliche Fotoausflüge wie hier auf den Haberg. Foto: Fototreff

V on 13. bis 15. Mai lädt der Ferschnitzer Fototreff zu seiner zweiten Fotoausstellung in den Mehrzwecksaal. Über 200 Bilder gibt es in gedruckter Form und noch weitere 400 Fotos in einer Videoschau zu sehen!