Brücken für den Frieden

Amani Tawahina, Tochter von Ahmed Abu Tawahina, der das Friedensprojekt in Gaza gemeinsam mit Michaela Fried in Gang gebracht und dort viel erreicht hat, durfte überraschenderweise aus dem Gaza nach Europa ausreisen, was nur äußerst selten ermöglicht wird; sie wollte Seitenstetten besuchen, wo dieses Friedenswerk im Rahmen des Vereins „Bridges for hope and peace“ (B4HP) seinen Ausgang nahm. Ahmed Abu Tawahina war die erste und engste Kontaktperson von Michaela Fried, die gemeinsam mit ihm nach dem Prinzip der „Neuen Autorität“ in gewaltlosem Widerstand Friedensinitiativen im Kleinen setzte. Seit seinem Tod führt dessen Tochter Amani diese Friedensinitiative und die Zusammenarbeit mit B4HP weiter. So konnte es am 16. September im Bildungshaus St. Benedikt ein Gespräch und Zusammensein geben, bei dem sie über ihr Land und die Zusammenarbeit mit B4HP berichtete. „Beim Betrachten des Fotos von Ahmed Abu Tawahina erinnere ich mich an seine Ruhe und Entschlossenheit für den Frieden. Ich sehe Trauer, Schmerz und die Bürde des Lebens im Gaza darin, aber auch die Freude über die Liebe in seiner Familie, den Stolz über seine Kinder und Zärtlichkeit zu den Enkelkindern. Ich sehe seine Entschlossenheit zu gewaltlosem Widerstand, die Ahmed nie ruhen ließ, wenn jemand seiner Hilfe bedurfte“, gibt Michaela Fried in berührenden Worten beim kurzen Vortrag mit Bildern über Ahmed und sein wertvolles Tun wieder.

Sprache gegen Gewalt und Entwürdigung

Er sei auch nie müde geworden, eine klare Sprache gegen Gewalt und Entwürdigung zu finden, egal ob sie von Israel oder aus dem Regime der Hamas kam. Fried zitierte ihn mit den Worten: „Ich selbst habe persönlich nichts mehr zu verlieren, deshalb kann ich auf Gewalt verzichten und eben diese Haltung des gewaltlosen Widerstandes leben!“ Ahmed, viele Eltern mit Kindern, Lehrer und Therapeuten ermutigten Michaela Fried, Martin Fellacher, Peter Jakob und Freunde, im Jahr 2017 B4HP zu gründen. „Die Arbeit und die Treffen mit Ahmeds Töchtern, die Besuche in den Schulen, aber auch das Engagement meiner Freunde von B4HP und der vielen, die uns unterstützen, lehrten mich, dass Verbindlichkeit nicht mit dem Tod Ahmeds enden durfte!“ So arbeitet Michaela Fried seither eng mit Amani und ihren Geschwistern zusammen, inzwischen sind 18 Menschen im Gazastreifen tätig, die in Familien und Schulen nach dem Prinzip der Neuen Autorität intervenieren. Diese Arbeit bekennt sich zu gewaltfreiem Handeln und ist dadurch ein wichtiger Beitrag zu Frieden im Gazastreifen. „Uns liegt jede Schuldzuweisung fern, obwohl sich die Gewaltspirale fortwährend dreht; wir versuchen vor allem in Familien und über das Bildungssystem an Konfliktbewältigung zu arbeiten und ein gewaltfreies Miteinander zu ermöglichen, worauf alle ein Recht hätten“, umreißt Martin Fellacher seine Ziel- und Wunschvorstellung.