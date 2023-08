Sommergespräche bei Kaffee und Kuchen

Die Idee von Silke Bauer und den Mitgliedern der PfarrCaritas Biberbach in den Pfarrgarten einzuladen und sich dort auszutauschen, wurde gerne angenommen. In gemütlicher Atmosphäre wurde hier an einem Termin im Juli und im August über „Gott und die Welt“ geplaudert, beispielsweise über Urlaube, Klimawandel oder auch über bevorstehende Veranstaltungen und Projekt im Ort. Nach und nach kamen Interessierte – auch per Fahrrad oder im Zuge der Nordic-Walking-Runde, um bei Kaffee und Kuchen an den Sommergesprächen teilzunehmen. Für die Bewohner war es eine schöne Gelegenheit, Zeit und Raum für Begegnungen zu schaffen.