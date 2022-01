OÖ Neujahrsbaby ist Niederösterreicherin

Die Silvesternacht verlief für die heimischen Feuerwehren eher ruhig. Nicht so aber für den 1. Kommandantstellvertreter der Feuerwehr Behamberg, denn Simon Rettensteiner fieberte in dieser Nacht der Geburt seines ersten Kindes entgegen.

Lebensgefährtin Katharina Platzer schenkte dem Feuerwehrmann dann um 0.39 Uhr ein 51 Zentimeter großes und 3.600 Gramm schweres Mädchen. Da Miriam als erstes Kind des Jahres 2022 im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr geboren wurde, war die kleine Niederösterreicherin das oberösterreichische Neujahrsbaby. „Wir haben nicht mit diesem speziellen Datum gerechnet, denn der errechnete Geburtstermin wäre drei Tage später gewesen. Aber wir sind natürlich überglücklich“, erklären die frischgebackenen Eltern. Das kleine Geschenk des Landes OÖ für das Neujahrsbaby konnte wegen der Corona-Vorschriften nicht persönlich übergeben werden, sondern wird diesmal per Post zugestellt.

Das erste im Bezirk Amstetten geborene Baby hatte es hingegen nicht so eilig. Es kam erst am 2. Jänner um 1.50 Uhr im Landesklinikum Amstetten zur Welt. Der kleine Martin Pfaffeneder ist das dritte Kind seiner Eltern Maria und Johannes. Die Familie wohnt in Wolfsbach. Martin war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und wog 2.908 Gramm.