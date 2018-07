„Ich habe keine Ruhe mehr gehabt. Das Telefon hat ständig geläutet“, sagt ein Pensionist aus Behamberg. Schlaflose Nächte bereitete ihm der Verflossene seiner Tochter. Nachdem diese mit dem 32-jährigen Oberösterreicher Schluss gemacht hatte, terrorisierte er ihren Vater.

6.800 Mal rief der 32-Jährige den Pensionisten in drei Monaten an, schickte SMS, hinterließ Sprachnachrichten. „Das ist obsessiv“, meint der Richter im Prozess. Und fragt: „Haben Sie anderes auch noch gemacht?“

Bedrohliches schickte der Oberösterreicher via WhatsApp. „In ein paar Sekunden ist man entstellt, da hilft keine Schönheitsoperation“ und „breche alle Zähne“ schrieb er. Auch dem Enkelkind des Pensionisten kündigte er Unheil an: „Passt gut auf, beim Spielen auf der Straße kann schnell was passieren!“ „Ich werde dich lynchen“, drohte er der Nachbarin der Verflossenen.

Angeklagter: „Ich muss mehr nachdenken“

Das letzte Wort des Angeklagten? „Ich muss mehr nachdenken. Aber was für mich spricht, ist, dass ich nie jemanden verletzt habe“, sagt der bereits zweimal einschlägig Vorbestrafte.

Für den 32-Jährigen setzt es wegen beharrlicher Verfolgung, Nötigung und gefährlicher Drohung zehn Monate teilbedingte Freiheitsstrafe, drei Monate davon hinter Gittern (rechtskräftig).

„Ich glaube, dass der Angeklagte eine dissoziale Persönlichkeit ist“, meint der Richter und erteilt Weisungen: Einer Psychotherapie und einem Antigewalttraining muss sich der Angeklagte unterziehen, Kontaktverbote werden verhängt. Zu teilbedingter Strafe habe der Richter den 32-Jährigen verurteilt, „weil Verhängung der Weisungen bei gänzlich unbedingter Strafe nicht möglich ist. Die Zukunftsprognose ist schlecht, aber noch schlechter, wenn er ohne Weisungen aus einer unbedingten Haft entlassen wird.“