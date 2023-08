Jugendfeuerwehren aus dem Bezirk Amstetten zeigten groß auf

Rund 600 Bewerberinnen und Bewerber der besten Feuerwehrjugendgruppen aus ganz Österreich haben sich beim 24. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb von 18. bis 20. August 2023 in Lienz (Tirol) gemessen. Dabei erfolgte auch die Qualifikation für die nächsten internationalen Jugendbewerbe im Jahr 2024 in Trentino/Italien. Mit dabei waren die Feuerwehrjugend Euratsfeld-Aigen sowie Kürnberg.

Neben dem sportlichen Aspekt stehen Teamgeist und Freundschaft an oberster Stelle dieses Zusammentreffens. Derzeit gibt es in den neun Bundesländern Österreichs über 33.000 Feuerwehrjugendliche. Damit gehört die Feuerwehrjugend zu den größten Jugendorganisationen in Österreich.

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber zeigt sich über das gute Abschneiden der Feuerwehrjugend Euratsfeld-Aigen sowie Kürnberg stolz: „Das ist toll. Das ist großartig. Das stimmt positiv für die Zukunft!”

Aigen-Euratsfeld belegte den starken 16. Platz. Es war bereits ein großer Erfolg, dass sich mit Kürnberg eine zweite Gruppe aus dem Bezirk Amstetten qualifizieren konnte. Das bedarf viel Übung und einer umfangreichen Jugendarbeit rund um das ganze Jahr.

Erich Hinterbichler (Kürnberg) und Michael Katzengruber, Lisa Schwarz sowie das gesamte Betreuerteam (Euratsfeld) bereiteten die beiden Gruppen vor.

Aus Euratsfeld kam ein eigener Fanclub mit, der die 10- bis 15-Jährigen stimmgewaltig unterstützte und für eine gute Atmosphäre sorgte. Foto: Bfkdo Amstetten

Hintergrund-Infos zum Feuerwehrjugendbewerb:

Die Feuerwehrhindernisübung und der 400-Meter-Staffellauf mit Hindernissen sind die zu bewältigenden Herausforderungen.

Bei der Hindernisübung gilt es für die neunköpfige Bewerbsgruppe, fehlerfrei, so schnell wie möglich mit einer Schlauchleitung einen Wassergraben und eine Hürde zu überspringen, durch einen Tunnel zu kriechen, über einen Balken zu balancieren, mit der Kübelspritze ein Ziel zu treffen und abschließend diverse Knoten richtig zu knüpfen bzw. Ausrüstungsgeräte richtig zuzuordnen.

Beim Staffellauf müssen die Gruppenmitglieder ein Strahlrohr weitergeben und dazwischen eine Leiterwand überklettern, einen zusammengerollten Schlauch korrekt ablegen, unter einem Lattengestell durchlaufen, eine Hürde überwinden, einen Feuerlöscher korrekt abstellen und schlussendlich das übergebene Strahlrohr mit einer Löschleitung zusammenkuppeln.