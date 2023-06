Turmsingen und Kreuze für Seitenstettner Stiftsturm

Die Arbeiten am Stiftsturm schreiten zügig voran; die Firma Zambelli stellt gerade die Kupferarbeiten an der Laterne fertig. Verschiedene Aktionen sollen zur Finanzierung dieser Großbaustelle beitragen, die in Summe um die 800.000 Euro kosten wird, wovon allein auf die Pfarre mehr als 270.000 Euro entfallen. So sind nun auch Kreuze mit Kupferblech aus dem Jahr 1862 vom alten Turmhelm und Holz aus der Stiftstischlerei erhältlich. Diese Kreuze eignen sich besonders gut als Andenken an die Turmsanierung oder auch als Geschenk und sind im Klosterladen erhältlich.

Die Kreuz-Andenken aus altem Kupferblech des Turmhelmes sind im Klosterladen erhältlich. Foto: NÖN, Penz

Zwei Chöre für den Turm

Der Chor „Vocale Mostviertel“ – bestehend aus dem ehemaligen Bezirkslehrerchor und dem Singkreis Seitenstetten – wird unter der Leitung von Edgar Wolf den Sonntags-Abendgottesdienst am 25. Juni, 19 Uhr, in der Stiftskirche musikalisch mitgestalten. Gesungen werden unter anderem Teile aus der „Altenmarkter Messe“ von Christian Dreo, Irische Segenswünsche oder der Spiritual „Let us break“. Anschließend wird zu einem „Turmsingen“ mit Turmachterl eingeladen, wobei der Chor im Stiftshof (bei Schlechtwetter im Abteigang) ein Kurzkonzert mit unterhaltsamen Liedern und Jodlern geben wird. Das Turmkreuzweihefest wird am 24. September gefeiert.