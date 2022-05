Benefizaktion Hausmeninger Schule sammelte Spenden für die Ukraine

EH-Lehrerin Silvia Sawicki und Direktor Markus Loidolt mit Schülern. Foto: MS Hausmening

D ie Schulgemeinschaft der MS Hausmening hat im Rahmen der Spendenaktion „Blumen für die Ukraine“ 301,70 Euro gesammelt und jetzt an die Organisation "Nachbar in Not" überwiesen werden.