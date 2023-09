„Laufend Gutes tun“ – unter diesem Motto wurde am Vormittag des 9. September zu einem Benefizlauf für den Stiftsturm geladen. Es galt jeweils eine etwa 600 Meter lange Runde um das Sportgelände des Gymnasiums zurückzulegen. In Summe wurden von etwa 70 Teilnehmenden über 500 Runden gelaufen, was mit zusätzlichen Spenden eine Summe von etwa 900 Euro ergab, die Pfarrer Pater Laurentius Resch, der auch selbst mehrere Runden bewältigte, übergeben werden konnten. Das Turmkreuz-Weihefest mit Festgottesdienst im Stiftshof und anschließender Kreuzsteckung wird am Sonntag, 24. September, ab 9.30 Uhr stattfinden. Im Anschluss daran wird zum Pfarrfest mit Familienprogramm, Frühschoppen und Ausklang mit „Optimusi“ geladen.