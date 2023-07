Beratung Angebot des Behindertenverbands in der Wirkstatt wird gut angenommen

Ortsvorsteher Anton Geister, Obfrau Gertrude Irauschek und Vorstandsmitglied Thomas Bischof. Foto: Stadtgemeinde Amstetten

S eit einem Jahr bietet der Verband KOBV seine Behindertenberatung in den neuen Räumlichkeiten in Hausmening an.

187 Mitglieder werden derzeit vom Behindertenverband KOBV beraten und betreut. Dieser setzt sich aktiv dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre bestärkt den Verein darin, sich kontinuierlich für die Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen einzusetzen und ihnen eine Stimme zu verleihen. „Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit leisten sie einen bedeutenden Beitrag für unsere Gesellschaft. Die Arbeit des KOBV trägt maßgeblich zur Inklusion und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen bei. Mit der neuen Beratungsstelle in der Wirkstatt ist es uns gelungen, für den Verband die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen“, sagt Ortsvorsteher Anton Geiser, der sich vor Ort für das Engagement bedankte und insbesondere den „außerordentlichen Einsatz“ von Obfrau Gertrude Irauschek und ihrem Team hervorhob. Sprechzeiten der Behindertenberatung sind jeden Mittwoch von 9 bis 12 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist zudem unter 0664/73025090 möglich. Die Beratungsstelle verfügt über einen barrierefreien Zugang an der Rückseite der Wirkstatt. Ausreichend Parkplätze stehen zur Verfügung.