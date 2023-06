30 Lehrbetriebe sind in der Wirkstatt in Hausmening zu Gast

Die Standplätze am neuen „karriere clubbing“-Standort waren innerhalb weniger Wochen vergeben. „Gemeinsam bringen wir ein Erfolgsformat nach Amstetten. Davon profitieren unsere Unternehmen ebenso wie alle, die vor dem Beginn ihrer Karriere stehen“, sagt Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer.

Am Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. Juni, ist das „karriere clubbing“ Amstetten von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet. Am Freitag, 16. Juni, stehen die Lehrbetriebe von 7.30 bis 17 Uhr zur Verfügung, um Eltern und Jugendlichen das persönliche Gespräch mit Lehrlingsausbildern und Lehrlingen zu ermöglichen. Der Messe-Eintritt ist an allen drei Tagen frei, die Wirtschaftskammer ist Kooperationspartner.

Das Besondere am karriere clubbing: „Die Veranstaltung wird von den Betrieben selbst über unseren Verein ‚Mein Lehrbetrieb‘ organisiert. Firmenchefs, Ausbildungsleiter und vor allem Lehrlinge stehen den Besuchern persönlich Rede und Antwort“, betont „Mein Lehrbetrieb“-Obmann Markus Felber.

Neben den Schulklassen stehen insbesondere die Eltern im Blickpunkt. „Die Eltern sind die wichtigsten Ratgeber bei der Berufsentscheidung. Wir möchten mit ihnen noch mehr ins Gespräch kommen und daher laden wir sie speziell für Freitagnachmittag ein“, sagt Markus Felber. Ergänzend zu den Firmen sind auch allgemeine Beratungsstellen – etwa vom Jugendservice Ybbstal oder der Lehrlingsapp lena.guru – in der Wirkstatt vor Ort.

„Wir möchten mit dem karriere clubbing den Stellenwert der Lehre heben. Sie bietet großartige Chancen zur beruflichen Entfaltung. Schüler, Eltern und Pädagogen sind herzlich willkommen – heuer erstmals auch in Amstetten“, laden die Mitgliedsbetriebe ein.