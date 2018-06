Der renommierte Verein „Europäische Friedensrose Waldhausen“ erhebt am 8. Juli Neustadtl/Donau (Bezirk Amstetten) zum „Friedensort“.

Dazu gibt es eine Friedenswallfahrt, zu der etliche Gruppen erwartet werden. Die Initiative zeichnete damit den Ort nach Nöchling und Dimbach als „Friedensort“ aus. Kriterium für die Ernennung sind Mitarbeit am Frieden sowie das Gebet für den Frieden. Neustadtl bekommt diese Auszeichnung aufgrund seines aktiven Friedenskomitees mit dem monatlichen äußerst gut besuchten Friedensgebeten, sowie der treuen Wallfahrt.

Die Europäische Friedensrose Waldhausen ist eine vom Nöchlinger Friedens- und Metallkünstler Pius Frank geschaffene, 2,7 Meter hohe Rose aus Chrom-Nickel-Stahl, die 2002 anlässlich der Oberösterreichischen Landesausstellung in und ab 2003 vor der Stiftskirche Waldhausen aufgestellt wurde. Mit dem Gebet für den Frieden und der Beschäftigung mit gewaltfreier Konfliktbewältigung will das Kuratorium in der Regioneinen besseren Umgang der Menschen miteinander fördern und auch ein Bewusstsein für die Bewahrung der Schöpfung machen.

Miniaturausgaben der Stahlrose werden als Friedenspreis seither im Abstand von jeweils mehreren Jahren vom Kuratorium Waldhausen als ideeller Preis an Personen oder Gruppen verliehen, die sich insbesondere für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Mit der Beurteilung der Einreichungen wird jeweils eine fünfköpfige Jury betraut. Friedenskomitees gibt es mittlerweile in Dimbach, Nöchling, St. Oswald, Gottsdorf sowie Neustadtl.

Programm am Sonntag, 8. Juli:

10:30 Uhr: Beginn in Kleinwolfstein 28, Neustadtl, bei der Gemeinschaft Ancillae Domini mit Enthüllung einer Ikone

11:00 Uhr: Beginn der Friedenswallfahrt

12:45 Uhr: Andacht bei der Luegerkapelle (vorab Jause gegen Entgelt erhältlich)

14:30 Uhr: Eintreffen aller Wallfahrer bei der Pfarrkirche Neustadtl/Donau

15:00 Uhr: Friedens-Festmesse mit Pfarrer Martin Hochedlinger (einem gebürtigen Neustadtler)

Anschließend: Festakt mit Friedensorterhebung