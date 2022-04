Übung in Neuhofen: Drohnen für den Einsatz

Werbung

Vergangenen Donnerstag fand in Neuhofen eine nicht alltägliche, jedoch zukunftsweisende Übung statt. Die Jagdgenossenschaft Neuhofen und die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen übten gemeinsam die Menschensuche. Bei der Menschensuche stehen üblicherweise unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, nach den vermissten Personen zu suchen. Sehr hilfreich, handlich und flexibel erweist sich da der Einsatz einer Drohne.

Eine ebensolche befindet sich im Besitz der Jagd Neuhofen. Daher haben die FF Neuhofen und die Jagdgenossenschaft beschlossen, zusammenzuarbeiten, um im Einsatzfall auf die Drohne zurückgreifen zu können. Der Einsatz der Drohne zur Menschensuche wurde nun erfolgreich geübt. Rund 25 Feuerwehrer und Feuerwehrinnen sowie 15 Mitglieder der Jagd nahmen teil.

Einsatz auch bei schwieriger Witterung

Nach einem Theorie-Input und einer Vorstellung der Drohne durch Feuerwehrkommandant Leopold Gaizenauer und Jagdleiter Thomas Krenn ging es raus ins Gelände. In 25 Minuten Flugzeit trotzte die Drohne Wind und Regen und erlaubte den Einsatzkräften, eine wesentlich größere Fläche abzusuchen als dies mit einer Menschenkette in so kurzer Zeit möglich wäre. Reichweite und Präzision beeindruckten die Einsatzkräfte. Ob im hohen Elefantengras, im bewaldeten Bachbett oder in dicht gewachsenen Sträuchern, mithilfe der Drohne konnten die vermissten Personen rasch und präzise ausgemacht werden.

Um auch im Ernstfall mittels Drohne noch schneller Hilfe leisten zu können, stehen Drohnenpiloten und Jagdleiter der Jagdgenossenschaft Neuhofen zukünftig der FF Neuhofen/Ybbs auf Abruf für die Menschensuche zur Verfügung.

„Wir freuen uns über diese zukünftige Kooperation zur Sicherheit der Gemeindebevölkerung und bedanken uns bei der Jagdgenossenschaft für die Zusammenarbeit und die hervorragende Organisation sowie Durchführung der ersten gemeinsamen Übung. Ebenso bedanken wir uns bei Manfred Schuller – Agrar Handel und Pflanzenschutztechnik – für die Organisation der Verpflegung und die Unterstützung“, betonte die FF Neuhofen.

