Seit 50 Jahren Stammgäste in Neuhofen: Jubiläum für Niederländer

Seit 50 Jahren verbringt Familie Becker aus Maastricht ihren Urlaub im RelaxResort Kothmühle in Neuhofen. Tourismusobmann Ernst Aigner und Bürgermeisterin Maria Kogler gratulierten zur Treue zur Ostarrichi Gemeine Neuhofen und wünschen Familie Becker viele weitere entspannte Urlaube in der Kothmühle. Nette Freundschaften sind in den 50 Jahren in Neuhofen entstanden, Familie Becker erzählte viele Anekdoten aus ihrem Urlaubsleben in Neuhofen. Auch die „Hausherren“ Marianne, Christiane und Johannes Scheiblauer nützten die Gelegenheit zu einem gemütlichen Abend mit ihren treuen Gästen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.