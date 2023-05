Das Gstanzlsingen fand erstmals in der Stockschützenhalle der Union Wolfsbach statt, und diese tolle neue Lokalität hat sich einmal mehr als bestens geeigneter Raum für Großveranstaltungen erwiesen. So auch am 5. Mai beim nunmehr schon traditionellen Mostviertler Gstanzlsingen, zu dem der Kultur- und Freizeitverein mit Obmann Alois Schmidbauer geladen hatte. Mit dabei waren auch diesmal wieder die fernseherprobten Größen der Gstanzlsingerszene – unterstützt von der heimischen „Jagastüberl-Musi“, die musikalisch perfekt in Erscheinung treten konnte. Zum bereits dritten Mal mit dabei waren die „Aspacher Tridoppler”, die erneut humorvolles Liedgut und lustige Gstanzln mit aktuellen und lokalen Bezügen zum Besten gaben. Ihr Mitglied Pepi Wimmleitner als Moderator vermochte zudem mit viel Witz und Humor die Lachmuskeln zu strapazieren. Die großartig aufspielenden Volksmusiker „AusgfuXt” aus dem Salzkammergut wiederum wussten mit viel Spielwitz, Schwung und mitunter musikalisch-extravagantem Stil auch eine neue Note in diese Art von Veranstaltung einzubringen. Mit ihren Liedern im Ausseer oder sogar Wiener Dialekt thematisierten sie Geschehnisse der jüngeren Vergangenheit. Das bayrische Volkssängerpaar Doro und Rainer Berauer schließlich – bekannt als „Isarschiffer“ – begeisterte das Publikum mit einer frischen Melange von Traditionellem und auch modernen Elementen wie Slapstick oder einem Schuss valentineskem Humor. Somit waren drei Stunden bester Unterhaltung garantiert – ein unbeschwerter Abend also, der abseits des Alltags viel Spaß und Freude bereiten konnte.

Die Aspacher Tridoppler – unverzichtbare Urgesteine derartiger Gstanzlveranstaltungen. Foto: NÖN, Penz

„AusgfuXt" aus dem Ausseerland – großartige Musiker mit viel Spielwitz und Humor. Foto: NÖN, Penz

Tolle Stimmung im Publikum – nicht nur bei Familie Wagner, Sigi Riedler und Familie Seits (von links). Foto: NÖN, Penz

Sie bescherten den vielen Besuchern einen großartigen Abend der Unterhaltung: Alois Schmidbauer, die „Isarschiffer", Christian Hinterleitner (Jagastüberl-Musi), Michael Dumfart (AusgfuXt), Moderator Pepi Wimmleitner (Aspacher Tridoppler) und Karl Wimmer (von links). Foto: NÖN, Penz

