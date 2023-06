Schulstunde am Gemeindeamt von St. Peter/Au

Die eigene Gemeinde kennenzulernen steht ganz groß im Lehrplan der dritten Volksschulstufe. Natürlich darf da ein Besuch am Gemeindeamt nicht fehlen. Deshalb besuchten die beiden dritten Klassen der Volksschule St. Peter/Au am vergangenen Mittwoch Bürgermeister Johannes Heuras am Gemeindeamt. Im Sitzungssaal durften sie auf den Stühlen der Gemeinderäte Platz nehmen und selbst kurz in die Rolle eines Mandatars schlüpfen. Ein Kurzfilm mit den umfangreichen Aufgaben der Gemeinden beeindruckte die Kinder sehr. Jedes Kind erhielt außerdem einen Gemeindeplan von St. Peter/Au, den St. Peter Kulturführer sowie die Broschüre „Meine Gemeinde, mein Zuhause“, in dem die Gemeindeaufgaben noch einmal detailliert und kindgerecht beschrieben werden.

Im Sachunterricht wurden die beiden Klassen bestens vorbereitet und stellten zahlreiche Fragen an den Bürgermeister, die er ausführlich beantwortete.

Auf der Entdeckungsreise ging es anschließend weiter in die Buchhaltung, das Standesamt sowie in die Bauabteilung. Natürlich durfte auch der Spaß nicht fehlen und so wurde im Standesamt kurzerhand eine Hochzeit nachgestellt – mit schlechtem Ausgang: beide Male sagten Braut und Bräutigam „Nein!“. Bei der Bürgerservicestelle wurde noch rasch die aktuelle Einwohnerzahl von St. Peter/Au erfragt und schon war eine spannende Stunde am Gemeindeamt auch wieder vorbei.